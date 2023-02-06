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Общество

Просроченные продукты использовали для питания детей в учреждениях Псковской области

06.02.2023 16:42|ПсковКомментариев: 1

Многочисленные нарушения при организации питания детей выявили в образовательных учреждениях Псковской области в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. 

Прокуроры устанавливали следующие виды нарушений:

  • факты уменьшения массы блюд,
  • наличие просроченной, несертифицированной продукции,
  • несоблюдение требований к отбору суточных проб. 

Также в органе надзорного ведомства добавили, что в 2022 году на территории города Пскова, города Великие Луки, Бежаницкого, Гдовского, Печорского, Порховского, Красногородского районов нарушали сроки строительства объектов образования и ремонтных работ в них. 

«Прокурорами указанных городов и районов приняты меры реагирования в целях побуждения подрядчиков исполнить взятые обязательства, а заказчиков осуществлять действенный контроль за их исполнением, вместе с тем системный и упреждающий надзор в данной сфере обеспечен не был», - отметили в ведомстве. 

Теги: #прокуратура псковской области #питание
Источник: Псковская Лента Новостей
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