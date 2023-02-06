Общество

Просроченные продукты использовали для питания детей в учреждениях Псковской области

Многочисленные нарушения при организации питания детей выявили в образовательных учреждениях Псковской области в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокуроры устанавливали следующие виды нарушений:

факты уменьшения массы блюд,

наличие просроченной, несертифицированной продукции,

несоблюдение требований к отбору суточных проб.

Также в органе надзорного ведомства добавили, что в 2022 году на территории города Пскова, города Великие Луки, Бежаницкого, Гдовского, Печорского, Порховского, Красногородского районов нарушали сроки строительства объектов образования и ремонтных работ в них.

«Прокурорами указанных городов и районов приняты меры реагирования в целях побуждения подрядчиков исполнить взятые обязательства, а заказчиков осуществлять действенный контроль за их исполнением, вместе с тем системный и упреждающий надзор в данной сфере обеспечен не был», - отметили в ведомстве.