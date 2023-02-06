Общество

Как сделать бутерброд полезным завтраком, рассказали диетологи

Россияне нередко предпочитают завтракать бутербродами, а диетологи рекомендуют составлять завтрак из самых полезных продуктов, чтобы дать энергию организму на день, и считают, что и бутерброд можно сделать максимально полезным.

Так, диетологи предлагают использовать хлеб из муки грубого помола или цельнозерновой бездрожжевой хлеб. К тосту можно добавить мясо, рыбу или яйцо – это будет белковая составляющая завтрака. Сыр лучше всего использовать творожный. Зелень и овощи тоже нужны, лучше всего для бутерброда подойдут листья салата, помидор и огурец, веточки петрушки, кинзы, пишет RuNews24.

Можно также приготовить тост с авокадо и яйцом, мясом птицы или рыбой. Можно приготовить и сладкий тост с ягодами и фруктами. На него можно намазать творог или йогурт.