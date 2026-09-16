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Изготовление остановок и площадок для ТКО для нужд Пскова обсудили с начальником УФСИН 

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Рабочую встречу провели начальник УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов и глава города Пскова Борис Елкин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления. Во встрече также принял участие заместитель начальника территориального органа Денис Красносельский. Говорили, в частности, о мерах социальной поддержки для сотрудников УИС и их участии в мероприятиях, которые проводят в областном центре. 

Фото: пресс-служба управления ФСИН России по Псковской области

Стороны обсудили широкий круг вопросов взаимодействия. Они уделили особое внимание улучшению условий несения службы личным составом уголовно-исполнительной системы. 

Виктор Леонов и Борис Елкин поговорили про размещение заказов в исправительных учреждениях для нужд города Пскова. Виктор Леонов привел конкретные примеры взаимодействия в этой сфере с Псковским муниципальным округом. Учреждения изготовили для муниципалитета площадки для твердых коммунальных отходов, остановочные комплексы, металлические ограждения и малые архитектурные формы, которые уже приносят пользу населению.

По итогам встречи стороны достигли определенных договоренностей и планируют приступить к их реализации в ближайшее время, отметили в пресс-службе управления ФСИН России по региону.

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