Общество

Отряд «Снежного десанта» помог по хозяйству пенсионерам и инвалидам в Невельском районе

Первый отряд «Снежного десанта» в Псковской области - «Любовь» работал в Невельском районе с 30 января до 5 февраля. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Майоров в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Олег Майоров / Telegram

«Участники этой акции объединены главной идеей – принести добро людям, оказать посильную помощь всем нуждающимся в этой помощи. За неделю было сделано немало: четырем пенсионерам и семье мобилизованного раскололи и сложили дрова, сделали 3 генеральные уборки, активно чистили снег, помогали по хозяйству пенсионерам и инвалидам», – отметил Олег Майоров.

Добровольцы также перевезли книжный фонд в Трехалевскую клуб-библиотеку и «комнату старины» в РДК.

«Не обошлось без культурной программы и мастер-классов. В процессе работы ребята со всеми делились искренними и позитивными эмоциями. От души благодарен за выполненную работу, за ответственность и творческий подход к любой задаче!» – добавил глава района.