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Общество

Закрывшуюся компанию вынудили отдать пятерым опочанам трудовые книжки

07.02.2023 09:45|ПсковКомментариев: 0

Записи в трудовые книжки сотрудников одной из организаций Псковской области внесли благодаря работе судебных приставов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по региону. 

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

В отдел судебных приставов Опочецкого и Красногородского районов поступили документы об обязании юридического лица внести в трудовые книжки бывших сотрудников записи о приеме на должность и об увольнении работников по инициативе работодателя. В прошлом году организация не смогла продолжать свою работу, в связи с чем и начала расторгать договоры с сотрудниками. Трудовые книжки находились в центральном офисе в Санкт-Петербурге. По неизвестным причинам записи не вносились и трудовые книжки не были отданы на руки уже бывшим сотрудникам организации.

Жители города Опочки приняли решение обратиться в суд. Рассмотрев все материалы дела, районный суд установил факт трудовых отношений, и требования бывших работников удовлетворил.

Судебный пристав ознакомил директора организации с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, мерами принудительного характера. Руководителю юридического лица вручили требование, также его предупредили об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

В итоге в трудовые книжки пятерых бывших сотрудников внесли записи о приеме на должность и об увольнении.

Теги: #судебные приставы #трудовое законодательство
Источник: Псковская Лента Новостей
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