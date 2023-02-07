Общество

ВЦИОМ: 45% россиян считает, что их материальное положение не изменится в 2023 году

45% россиян считает, что их материальное положение не изменится в 2023 году. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Количество оптимистов и пессимистов в этом вопросе примерно равно, 22% ожидают, что их материальное положение скорее улучшится, 26% - что скорее ухудшится. Сегодня будущее в плане материальной обеспеченности видится россиянам более светлым, чем 30 лет назад: по сравнению с 1992 годом более, чем в 2 раза сократилось количество пессимистов.

Наиболее оптимистично настроенная категория населения – молодежь (39% в возрасте 18-24 года и 34% в возрасте 25-24 года). Пессимистов больше в возрастной группе 45-59 лет (33%), с незаконченным высшим, высшим уровнем образования (32%).

Помимо возраста и пола на ожидания об изменении материального положения влияет текущее материальное положение: 40% россиян, оценивающих свое материальное положение, как хорошее или очень хорошее, ожидают его улучшения в течение будущего года. 64% россиян, определяющих свое материальное положение как плохое или очень плохое, предполагают, что оно скорее ухудшится в будущем году.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга больше, чем жители сел тревожатся об ухудшении своего материального положения (34% против 18%).