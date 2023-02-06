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Вопрос о необходимости «Разговоров о важном» сейчас не стоит — Елена Даньшова

Вопрос о необходимости «Разговоров о важном» в школах сейчас не стоит. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразила депутат Псковского областного Собрания, директор средней общеобразовательной школы №12 в Великих Луках Елена Даньшова.

«Школа всегда была местом, где воедино сливается учебный и воспитательный процесс. Здесь не нужно даже задумываться о том, нужны ли "Разговоры о важном". Они нужны. Нужны, потому что мы говорим о добре, о Родине, о патриотизме, о тех моральных качествах, которые нужно и должно воспитывать в людях, в детях. Сейчас это очень актуальная тема», - выразила мнение Елена Даньшова.

Также она прокомментировала введение в образовательную программу курса начальной военной подготовки. Директор великолукской школы напомнила, что элементы НВП всегда были в курсе предмета ОБЖ.

«Я не вижу в этом ничего плохого, если наши мальчишки и девчонки будут уметь обращаться с оружием, знать основы строевой подготовки, уметь оказывать первую медицинскую помощь», - отметила руководитель образовательного учреждения.

Позитивно депутат относится и к включению в реестр примерных образовательных программ модуля по лапте для школ. Елена Даньшова отметила, что в средней общеобразовательной школе №12 в лапту играли и раньше. «Лапта — традиционная русская командная игра, работает на сплочение коллектива. Кстати, в нашей школе лапту не забывают никогда, у нас она есть, мы соревнуемся, в лапту у нас играет практически вся школа, мы соревнования проводим между классами, параллелями. Поэтому я только за», - сказала она.

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«Действительно, то, что возвращает нас к нашим традициям, корням, к нашей истории, я думаю, это только работает на пользу», - заключила эксперт.