Общество

Нападавших на домашний скот волков застрелили в Пыталовском районе

Нападавших на домашний скот и собак волков застрелили охотники в Пыталовском районе. Об этом глава района Вера Кондратьева сообщила в своём Telegram-канале.

Фото: Вера Кондратьева / Telegram

Семь волков охотникам удалось добыть в угодьях ООО «Силена и К».

«Хищники долгое время держали в страхе жителей деревни Гавры и ближайших деревень, и их домашних животных. Несколько раз жители района обращались за помощью в отстреле волков, которые вырезали домашний скот и собак», - рассказала Вера Кондратьева.