Общество

Неделя безопасного Рунета проходит в Пскове

Неделя безопасного Рунета проходит в Пскове с 7 по 14 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова.

«Приглашаем учащихся и студентов профессиональных образовательных учреждений города на мероприятия, объединенные темой безопасного использования сети Интернет и цифровых технологий, этическими аспектами использования социальных сетей, информационной безопасности», - рассказали в библиотеке.

Контактная информация для записи на мероприятия: 8(8112)72-74-69, +79517596871 (Елена Галанцева), sbopskov@yandex.ru.