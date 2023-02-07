Общество

Морг в Опочке закрыли на ремонт из-за сильных повреждений здания

Морг в Опочке закрыли на ремонт из-за сильных повреждений здания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Сегодня в социальных сетях появились сообщения о неработающем морге в Опочке. В настоящее время работа бюро судмедэкспертизы приостановлена из-за повреждений здания, которые не позволяют медицинской организации в полной мере осуществлять свою деятельность», - сообщили в комитете.

Комитет по здравоохранению Псковской области выделил Опочецкой межрайонной больнице целевую субсидию на ремонт морга. Уже идет подготовка к составлению проектно-сметной документации, затем пройдут конкурсные процедуры и ремонт.

После проведения ремонта бюро судмедэкспертизы возобновит свою работу, заверили в облздраве.