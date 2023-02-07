Общество

Рейд по выявлению незаконно находящихся в России иностранцев провели в Псковской области

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с управлением по вопросам миграции УМВД России по Псковской области провели рейд по выявлению незаконно находящихся на территории Российской Федерации иностранных граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В ходе мероприятия полицейские проверяли водителей на автодороге М-20, а также граждан, передвигающихся на междугородных и международных автобусах. В результате проведенного рейда сотрудники полиции проверили три автобуса, в которых находилось 35 иностранных граждан. По итогам мероприятия нарушений норм миграционного законодательства выявлено не было.

За предыдущий год сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области провели около трёх тысяч проверок, по результатам которых пресекли 1800 административных правонарушений.