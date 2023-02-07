Общество

Дефицит оболочки для колбас и сосисок возник в России

В РФ образовался дефицит оболочки для выпуска колбас и сосисок. Это связано с антироссийскими санкциями ЕС — пленка для мясной продукции поставлялась с семи европейских заводов.

Сейчас срок доставки достигает 10 месяцев — сырье привозят из Китая по предоплате или по параллельному импорту. Производители вынуждены запасаться этим товаром почти на год вперед, из-за чего их затраты выросли на 25–70%. Для поддержки отрасли Национальный союз мясопереработчиков (НСП) попросил у правительства продлить на 2023 год действие краткосрочных льготных и инвестиционных кредитов, сообщают «Известия».

В Минпромторге сочли целесообразным проработать вопрос совместно с Минсельхозом. При этом в ведомствах добавили: большинство мясоперерабатывающих предприятий сегодня обеспечены компонентами для бесперебойной работы.

Оболочку поставляли в РФ с семи крупнейших иностранных заводов, которые ввели санкции против РФ. Среди них — бельгийский производитель ViskoTeepak, немецкий Walsroder и другие.

Речь идет о фиброузной оболочке, которая считается лучшей на рынке, пояснили в НСМ. Ее отличает высокая влаго- и дымопроницаемость, прочность, высокая растяжимость. По данным союза, сервелат и сырокопченые колбасы на 90% упакованы в нее. На российских предприятиях такая пленка не производится.

«В этом году льготное кредитование для мясной отрасли продлевать не стали (оно действовало до конца 2022 года - ред.), хотя производители нуждаются в финансовой поддержке для формирования товарного запаса дефицитного сырья», — рассказал гендиректор мясокомбината «Дымов» Егор Дуда.