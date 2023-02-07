Общество

Ещё 30 человек избавились от COVID-19 в Псковской области

Ещё 30 человек избавились от COVID-19 в Псковской области, всего - 124 127 пациентов. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 126 349, за сутки заразились еще 25 жителей области. Количество летальных случаев осталось неизменным – 1963.

Статистика заболеваемости по муниципалитетам: