Ещё 30 человек избавились от COVID-19 в Псковской области, всего - 124 127 пациентов. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 126 349, за сутки заразились еще 25 жителей области. Количество летальных случаев осталось неизменным – 1963.
Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
- Псков - 41489/15
- Великие Луки - 18304/3
- Бежаницкий район - 1628/0
- Великолукский район - 2861/0
- Гдовский район - 2261/0
- Дедовичский район - 3112/0
- Дновский район - 1025/0
- Красногородский район - 1146/0
- Куньинский район - 1074/0
- Локнянский район - 1229/1
- Невельский район - 5685/1
- Новоржевский район - 1356/0
- Новосокольнический район - 3319/0
- Опочецкий район - 3854/0
- Островский район - 6106/1
- Палкинский район - 1283/0
- Печорский район - 2999/0
- Плюсский район - 1996/2
- Порховский район - 4575/0
- Псковский район - 9743/0
- Пустошкинский район - 1605/0
- Пушкиногорский район - 1822/0
- Пыталовский район - 1927/0
- Себежский район - 3020/0
- Стругокрасненский район - 2135/2
- Усвятский район - 749/0