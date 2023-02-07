Общество

Физиотерапевт предупредила об опасных последствиях частого похода в туалет

Ходить в туалет без необходимости вредно для здоровья. По словам физиотерапевта Эстер Стаббс, мочевой пузырь должен опорожняться только в тех случаях, когда он полон.

Когда человек ходит в туалет без реальной необходимости, может развиться недержание мочи, так как человек приучает мочевой пузырь опорожняться даже в тех случаях, когда он не наполнен, сообщает RuNews24.

При первых симптомах недержания мочи нужно начинать выполнять упражнения Кегеля, советует врач. Но для начала рекомендует пройти осмотр и выяснить, не навредят ли такие упражнения. Также нужно отказаться от продуктов, которые будут вызывать раздражение мочевого пузыря.

А в тех случаях, когда недержание уже развилось, перед тем, как чихнуть или кашлянуть, нужно напрячь мышцы тазового дна, говорит специалист. Так закроется сфинктер шейки мочевого пузыря в опасные моменты.