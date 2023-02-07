Общество

Около 300 тысяч псковичей посещают отделения МФЦ в регионе ежегодно

Порядка 300 тысяч граждан посещают отделения Многофункционального центра в Псковской области ежегодно. Об этом в ходе брифинга заявила директор псковского МФЦ Екатерина Ершова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Показатель существенно вырос с 2018 по 2019 год, когда мы преступили к существенному расширению перечней услуг с 86 до 200. Порядка 20-30 тысяч направлений отрабатывается по социальной защите, около 10 тысяч – налоговые операции. Самое популярное направление услуг – услуги по регистрации недвижимости», - рассказала Екатерина Ершова.

Кроме того, в МФЦ планируют организовать оказание услуги по освоению сайта Госуслуги, где специалист будет обучать граждан заказывать с помощью портала те или иные услуги и справки.

«Сейчас наша задача стоит в повышении цифровой грамотности населения. Будет отработано взаимодействие со школами, чтобы абитуриенты смогли с помощью Госуслуг подавать весь необходимый набор документов на поступление в несколько вузов из любой точки области», - добавила директор псковского МФЦ.