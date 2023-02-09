Общество

Кубок лучшей ветеранской организации вручили совету ветеранов ИК-2 Островского района

Совет ветеранов Управления ФСИН России по Псковской области подвел итоги конкурса на лучшую ветеранскую организацию среди подведомственных учреждений уголовно-исполнительной системы региона. Лучшим уже третий год подряд признано ветеранское объединение ИК-2 под руководством Виталия Уловского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Начиная с момента своего вступления на пост председателя в 2013 году и по сегодняшний день, Виталий Уловский не только смог сплотить коллектив объединения, но и привнести в его работу много нового, отметили в ведомстве. В фокусе внимания – ведомственные мероприятия в учреждении, участие в подготовке молодых специалистов к службе, оказание адресной помощи пенсионерам и ветеранам УИС, патриотическая работа с молодежью. Благодаря его усилиям создан и постоянно обновляется ветеранский уголок, подготовлен ряд статей, книг и фильмов об истории и сотрудниках учреждения.

«Для меня деятельность нашей ветеранской организации - это продолжение службы в УИС. Кроме того, эта та нить, которая связывает умудренное жизненным и профессиональным опытом старшее поколение с молодой сменой, это сохранение лучших традиций, на основе которых создается история службы», - отметил Виталий Уловский.

Заслуженную награду - переходящий кубок «Лучшей ветеранской организации» - председатель совета ветеранов ИК-2 получил из рук начальника ведомства Алексея Емельянова на расширенном заседании коллегии. В присутствии личного состава, приглашенных гостей Виталий Уловский поблагодарил руководство за высокую оценку деятельности и выразил уверенность с удвоенной силой работать на благо региональной уголовно-исполнительной системы.