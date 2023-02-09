Общество

Можно ли пить вчерашний чай, рассказали эксперты

Эксперты рекомендуют воздержаться от употребления «вчерашнего» чая, так как со временем в составе напитка происходят изменения. У чайных листов короткий срок хранения, и пить чай можно пока вещества в его составе не окислились, к тому же вкус напитка со временем ухудшается.

Полезное применение можно найти и такому чаю. Так, из вчерашнего напитка можно делать примочки для кожи, чайные пакетики помогут бороться с кругами под глазами. Также это поможет защитить кожу от ультрафиолета. Чайный компресс помогает справиться с зудом и покраснениями, пишет RuNews24.

Эксперты добавили, что не стоит пить чай на голодный желудок, а при выборе чая советуют обратить внимание на сезонные сорта.