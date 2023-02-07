Общество

Более 40 жилых помещений принудительно предоставили детям-сиротам в Псковской области в 2022 году

44 жилых помещения предоставили детям-сиротам в Псковской области в принудительном порядке в прошлом году. Об этом говорилось на коллегии об итогах деятельности регионального управления ФССП России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

В докладе главного судебного пристава Псковской области Сергея Колесникова озвучены итоги деятельности управления за январь - декабрь 2022 года по основным направлениям деятельности, озвучены перспективы работы ведомства на 2023 год.

Особый акцент был сделан на обсуждении вопросов, связанных с работой управления и его структурных подразделений в сфере исполнительного производства, обеспечения установленного порядка деятельности судов, дознания и административной практики, а также вопросам коммуникации граждан с ведомством.

Отмечалось, что по результатам работы в прошлом году судебные приставы окончили более 323 тысяч исполнительных производств. Это превышает результаты прошлых лет.

Руководитель управления подполковник внутренней службы Сергей Колесников отметил, что в 2022 году взыскателям передано более 3 миллиардов 300 миллионов рублей, что больше на 100 миллионов, чем в 2021 году. В местный и региональный бюджет перечислено более 528 миллионов рублей.

По прежнему особое внимание уделяется взысканию алиментным платежей. Дети Псковской области получили более 202 миллионов рублей, что больше на 1,5 раз чем в прошлом году. Также для судебных приставов особое значение имели и имеют социально значимые исполнительные производства, так как одной из главных задач в этом году остаётся восстановление нарушенных прав граждан.

В принудительном порядке должники-организации выплатили заработную плату в размере более 3 миллионов 840 тысяч рублей.

В прошлом году судебные приставы отработали меры поддержки граждан по сохранению прожиточного минимума, а также провели работу по исполнительным производствам мобилизованных граждан.

По прежнему важным остаётся вопрос открытости и доступности ведомства для граждан, а также продвижение электронных средств связи с судебными приставами.