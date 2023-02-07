«Московский комсомолец в Пскове» запускает проект «Жалобная книга», в рамках которого журналисты будут разбираться с проблемами читателей, а также отвечать на волнующие их вопросы с помощью экспертов на страницах сетевого издания.
Пришли большие счета за ЖКХ? Который месяц не выдают льготные лекарства? В магазине не вернули деньги за просроченные продукты? Или, может, управляющая компания не выполняет свои обязательства? Мы постараемся разобраться в ситуации!
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