Общество

Псковский фестиваль малой авиации «Лукинебо» поддержало правительство РФ

Псковский фестиваль малой авиации «Лукинебо» поддержало правительство РФ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале госоргана.

9 февраля на заседании правительства обсуждалась поддержка туризма в регионах. 638 млн рублей правительство направит 36 регионам на организацию мероприятий, привлекающих туристов, – фестивалей, праздников, спортивных соревнований. Субсидии получат регионы, чьи проекты прошли конкурсный отбор.

В числе проектов:

фестиваль музыки и фейерверков «Столица закатов» в Нижнем Новгороде,

этногастрономический фестиваль «Ноябрьфест» в Крыму,

Уфимский международный марафон,

фестиваль малой авиации «Лукинебо» в Псковской области.

Глава правительства подчеркнул необходимость широко рекламировать такие мероприятия. По его мнению, инициатива повысит популярность внутреннего туризма и сможет стимулировать спрос не только летом или в школьные каникулы, но и в межсезонье.

Всего 24 региона получат более 6 млрд рублей на развитие туристических центров малых городов. Цель – повысить привлекательность небольших населенных пунктов с богатой и интересной историей.

«Средства помогут создать единое архитектурно-культурное пространство в популярных туристических местах и, что важно, объединить достопримечательности, провести благоустройство, внедрить там продуманную, удобную и комфортную для людей навигацию, оформить все в общем стиле. В общем, много есть над чем работать. Все это очень важно для привлечения и удобства как путешественников, так и самих жителей этих населенных пунктов», – сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

В том числе регионы получат более 5 млрд рублей на грантовую поддержку турбизнеса: