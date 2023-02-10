Общество

Дополнительный поезд запустят из Петрозаводска в Псков на февральских праздниках

Поезда в длинные выходные в феврале будут курсировать по наиболее востребованным маршрутам. Среди них – Петрозаводск – Псков – Петрозаводск (через Санкт-Петербург-Ладожский. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Кроме того путешественники могут воспользоваться такими дополнительными поездами, как Санкт-Петербург – Москва – Санкт-Петербург, Москва – Псков – Москва, Санкт-Петербург – Белгород – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Ярославль – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Великие Луки – Санкт-Петербург, Москва – Мурманск – Москва, Архангельск – Санкт-Петербург – Архангельск, Котлас – Москва – Котлас.