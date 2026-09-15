Псковичей приглашают принять участие в ИТ-форуме «Цифровые решения»

С 6 по 10 октября в Москве пройдет второй ИТ-форум «Цифровые решения» — самый масштабный ИТ-форум России, на котором обсуждают цифровую трансформацию страны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Форум является площадкой для диалога между государством и бизнесом: здесь определяют новые точки роста, оценивают ход реализации национального проекта «Экономика данных» и разрабатывают стратегии внедрения информационных технологий в разные сектора экономики.

За 5 дней работы в 2026 году Форум посетят более 20 тысяч человек. Деловая программа включает в себя более 120 сессий. Основные задачи мероприятия: подведение итогов цифрового развития за год, обсуждение результатов реализации национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства», создание площадки для диалога между государством, бизнесом и ИТ-сектором, формирование стратегий внедрения цифровых технологий в различные сферы экономики, а также повышение престижа российских ИТ-компаний. В деловой программе запланировано участие председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина и заместителя председателя Правительства Российской Федерации — руководителя аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрия Григоренко.

Принять участие в работе Форума можно, пройдя регистрацию на официальном сайте.