 
Общество

Псковичей приглашают принять участие в ИТ-форуме «Цифровые решения»

0

С 6 по 10 октября в Москве пройдет второй ИТ-форум «Цифровые решения» — самый масштабный ИТ-форум России, на котором обсуждают цифровую трансформацию страны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Форум является площадкой для диалога между государством и бизнесом: здесь определяют новые точки роста, оценивают ход реализации национального проекта «Экономика данных» и разрабатывают стратегии внедрения информационных технологий в разные сектора экономики.

За 5 дней работы в 2026 году Форум посетят более 20 тысяч человек. Деловая программа включает в себя более 120 сессий. Основные задачи мероприятия: подведение итогов цифрового развития за год, обсуждение результатов реализации национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства», создание площадки для диалога между государством, бизнесом и ИТ-сектором, формирование стратегий внедрения цифровых технологий в различные сферы экономики, а также повышение престижа российских ИТ-компаний. В деловой программе запланировано участие председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина и заместителя председателя Правительства Российской Федерации — руководителя аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрия Григоренко.

Принять участие в работе Форума можно, пройдя регистрацию на официальном сайте.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026