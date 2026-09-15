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Отказавшимся проехать в отдел полиции двум жителям Псковской области назначили штраф

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Двое жителей Псковской области привлечены к ответственности за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Судья Дновского районного суда рассмотрел два дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области. 

Установлено, что 25 июля 2026 года Гоголева отказалась проехать в отдел полиции и пыталась ударить полицейского, когда сотрудник проверял сообщение о преступлении.

А 20 августа 2026 года Буланьков препятствовал законному требованию инспектора ГАИ при составлении административного материала после дорожно-транспортного происшествия. Мужчина выражался грубой нецензурной бранью и отказывался передать документы на транспортное средство для проверки.

Каждому правонарушителю назначено административное наказание в виде штрафа.

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