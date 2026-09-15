Скрытые причины набора веса осенью назвали врачи

После лета многие замечают прибавку в весе: снижается физическая активность, меняется рацион и чаще появляется желание съесть что-то сладкое или калорийное. При этом осенний набор нескольких килограммов не всегда связан только с перееданием — на вес влияет изменение режима дня, питания, сна и эмоционального состояния. О причинах сезонных изменений веса и способах сохранить форму рассказали эндокринолог Юсуповской больницы Татьяна Арчакова и врач-гастроэнтеролог, УЗ-диагност, специалист в области нейрогастроэнтерологии Андрей Симаков.

После лета образ жизни человека меняется: снижается активность на улице, а рацион становится более калорийным. Летом многие больше двигаются и употребляют больше овощей и фруктов, тогда как с наступлением холодов меняются привычки питания.

«Летом мы меньше питаемся и больше двигаемся, большинство витаминов поступает именно в этот период. С наступлением холодов расход энергии снижается, а аппетит растет — организм тратит больше калорий на поддержание тепла», — отметила эндокринолог.

При этом Симаков отметил, что у современных людей набор веса осенью чаще связан не с тем, что организм начинает активно запасать жир перед зимой, а с изменением образа жизни. Люди меньше гуляют, реже посещают спортзал, больше времени проводят дома и чаще выбирают калорийные продукты.

Одной из причин сезонных изменений питания специалисты называют сокращение светового дня и изменение эмоционального состояния. По словам Арчаковой, снижение уровня серотонина может усиливать тягу к сладким продуктам. Углеводы временно стимулируют выработку этого вещества, поэтому человек может чаще выбирать выпечку и сладости для улучшения настроения. Однако такой эффект быстро проходит, и через некоторое время снова появляется желание перекусить.

По словам Арчаковой, для сохранения веса важно заранее планировать рацион, поддерживать физическую активность, соблюдать питьевой режим и уделять внимание сну. В осеннее меню стоит включать продукты, которые помогают дольше сохранять чувство сытости: белок, сложные углеводы, клетчатку, орехи, семена и полезные жиры.

Симаков также рекомендовал сохранять привычку гулять и не заменять активность постоянным пребыванием дома. При этом специалисты отметили, что выраженный набор веса без очевидных причин может быть связан не только с изменением образа жизни.

Эндокринолог отметила, что в таких случаях стоит исключить нарушения работы эндокринной системы, включая гипотиреоз, синдром Кушинга и нарушения половых гормонов, пишут Известия.