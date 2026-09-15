Ход ремонта на объектах образования и спорта проверили в Бежаницком и Локнянском районах

Первый вице-губернатор Вера Емельянова и заместитель председателя Законодательного Собрания Игорь Дитрих проверили ход работ на объектах образования и спорта в Бежаницком и Локнянском районах. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

В Локнянской школе идёт капремонт: меняют кровлю, инженерные сети, обновляют помещения. С учётом объёма работ подрядчику поставили задачу ускорить темпы, а администрации округа – усилить ежедневный контроль.

В Бежаницах благоустройство центрального парка завершили. Здесь создали единый комплекс для отдыха: детские и спортивные площадки, мини-футбольное поле, летнюю эстраду и комфортную зону отдыха.

«За каждым объектом, который мы увидели сегодня, – реальные дела. Это пример того, когда жители муниципалитетов и органы местного самоуправления проявляют инициативу, а власть на уровне государства и региона слышит эти запросы и помогает их реализовывать», – отметил по итогам выезда Игорь Дитрих.