 
Общество

Ход ремонта на объектах образования и спорта проверили в Бежаницком и Локнянском районах

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Первый вице-губернатор Вера Емельянова и заместитель председателя Законодательного Собрания Игорь Дитрих проверили ход работ на объектах образования и спорта в Бежаницком и Локнянском районах. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

 В Локнянской школе идёт капремонт: меняют кровлю, инженерные сети, обновляют помещения. С учётом объёма работ подрядчику поставили задачу ускорить темпы, а администрации округа – усилить ежедневный контроль. 

В Бежаницах благоустройство центрального парка завершили. Здесь создали единый комплекс для отдыха: детские и спортивные площадки, мини-футбольное поле, летнюю эстраду и комфортную зону отдыха. 

 

«За каждым объектом, который мы увидели сегодня, – реальные дела. Это пример того, когда жители муниципалитетов и органы местного самоуправления проявляют инициативу, а власть на уровне государства и региона слышит эти запросы и помогает их реализовывать», – отметил по итогам выезда Игорь Дитрих.

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