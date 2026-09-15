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Осужденным СИЗО-1 в Пскове разъяснили порядок составления программы пробации

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В следственном изоляторе № 1 УФСИН России по Псковской области с осужденными отряда по хозяйственному обслуживанию прошло лекционное занятие на тему «Индивидуальная программа пробации: что в нее входит и как ее составить». Занятие провела представитель уголовно-исполнительной инспекции Мария Михайлова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области. 

Фото: пресс-службе УФСИН России по Псковской области

В ходе лекции речь шла о постпенитенциарной пробации — виде пробации, применяемом к лицам, освобождаемым из мест лишения свободы. Мария Михайлова подробно разъяснила, что представляет собой индивидуальная программа пробации, из каких разделов она состоит и каким образом осужденный может принять участие в ее составлении.

Слушатели узнали, что индивидуальная программа разрабатывается с учетом личных обстоятельств и потребностей каждого человека. В нее могут входить мероприятия по содействию в трудоустройстве, восстановлении документов, решении жилищных вопросов, получении медицинской и социальной помощи, а также меры по восстановлению социально полезных связей. Осужденным объяснили, что право на участие в пробации возникает у них еще до освобождения, и они могут обратиться с соответствующим заявлением.

В завершение осужденные задали интересующие их вопросы и получили исчерпывающие ответы.

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