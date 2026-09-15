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Себежский суд отправил под стражу гражданина Молдовы за незаконное пересечение границы

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Себежский районный суд рассмотрел ходатайство дознавателя ПУ ФСБ России по Псковской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Республики Молдова. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области. 

Иностранец подозревается в том, что 5 сентября 2026 года, заведомо зная о неразрешении ему въезда на территорию Российской Федерации, он в пешем порядке, в обход установленных пунктов пропуска незаконно пересек Государственную границу Российской Федерации.

⚖Суд удовлетворил поступившее ходатайство и избрал в отношении иностранного гражданина меру пресечения в виде заключения под стражу на 10 суток, а в случае предъявления ему обвинения в этот период – на 30 суток.

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