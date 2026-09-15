Себежский суд отправил под стражу гражданина Молдовы за незаконное пересечение границы

Себежский районный суд рассмотрел ходатайство дознавателя ПУ ФСБ России по Псковской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Республики Молдова. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Иностранец подозревается в том, что 5 сентября 2026 года, заведомо зная о неразрешении ему въезда на территорию Российской Федерации, он в пешем порядке, в обход установленных пунктов пропуска незаконно пересек Государственную границу Российской Федерации.

Суд удовлетворил поступившее ходатайство и избрал в отношении иностранного гражданина меру пресечения в виде заключения под стражу на 10 суток, а в случае предъявления ему обвинения в этот период – на 30 суток.