29 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

Ещё 29 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего - 126 475. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.
За сутки выздоровели 10 пациентов, всего в регионе 124 213 человек избавились от COVID-19. Летальных случаев за сутки не зафиксировали, за период пандемии умер 1963 житель региона.
Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
- Псков - 41582/13
- Великие Луки - 18308/4
- Бежаницкий район - 1628/0
- Великолукский район - 2862/0
- Гдовский район - 2261/0
- Дедовичский район - 3112/0
- Дновский район - 1026/0
- Красногородский район - 1146/0
- Куньинский район - 1074/0
- Локнянский район - 1229/0
- Невельский район - 5688/3
- Новоржевский район - 1356/0
- Новосокольнический район - 3321/1
- Опочецкий район - 3856/1
- Островский район - 6111/2
- Палкинский район - 1284/1
- Печорский район - 3002/0
- Плюсский район - 1996/0
- Порховский район - 4577/0
- Псковский район - 9746/1
- Пустошкинский район - 1606/1
- Пушкиногорский район - 1822/0
- Пыталовский район - 1928/1
- Себежский район - 3022/0
- Струго-Красненский район - 2137/1
- Усвятский район - 749/0