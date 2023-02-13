Общество

Учёт зимних маршрутов млекопитающих и птиц провели в Полистовском заповеднике

Зимние маршрутные учёты млекопитающих и птиц провели в Полистовском заповеднике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Полистовского заповедника

В учёте птиц приняли участие волонтёры из студенческого экологического отряда «Новая Земля» под руководством научного сотрудника-орнитолога Оксаны Шемякиной. На пути следования они зафиксировали более 50 птиц, среди которых дятлы, чижи, синицы, лазоревка, московка, кедровка, королёк, сойка и многие другие.

Среди звериных следов отмечалось большое количество троп лосей, а также лисиц, зайцев, куниц, хорей.

«Впереди нас ждёт обработка данных, в результате которой мы получим более точное представление о количестве и видах обитателей Полистовья», - добавили в заповеднике.