Общество

Любимый стул Фёдора Шаляпина находится в Пскове

Любимый стул знаменитого русского оперного и камерного певца Фёдора Шаляпина находится при храме святого князя Александра Невского в Пскове, в доме священника Олега Тэора. Об этом сообщается в группе «"Псковский паломник" при храме св. А. Невского» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «"Псковский паломник" при храме св. А. Невского» / «ВКонтакте»

«Однажды, находясь в Москве у духовных чад, настоятелю храма святого Александра Невского протоиерею Олегу Тэору подарили два дубовые стула, на которых любил сидеть знаменитый на весь мир русский бас Фёдор Шаляпин. Батюшка сразу привез их в Псков», – рассказали в организации.

Один из стульев в настоящее время находится на реставрации.

Стулья конца XIX века. Есть фотография, на которой Фёдор Шаляпин сидит на этом стуле.

Напомним, 13 февраля исполняется 150 лет со дня рождения великого русского певца Федора Шаляпина (1873-1938).