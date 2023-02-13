О возможности заказать справку 2-НДФЛ в Социальном фонде рассказали псковичам

В связи со стартом декларационной кампании, обязательной для служащих, предоставляющих сведения о доходах, гражданам необходимо получить сведения о доходах от всех налоговых агентов, в том числе и от отделения Социального фонда России по Псковской области. Отделение выдает справки о выплатах, произведенных фондом, и 2-НДФЛ всем заявителям, независимо от места их проживания.
За справкой в региональное отделение следует обратиться в том случае, если работающий гражданин находился на больничном свыше трех дней или получал пособия в связи с материнством, несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями, специальные социальные выплаты медицинским и социальным работникам. Запрос на получение справки можно сделать:
При личном обращении потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность, и написать заявление-запрос. Справка будет подготовлена сотрудниками фонда в течение четырёх дней с момента регистрации запроса.
Электронный вариант справки можно заказать в Личном кабинете гражданина на официальном сайте отделения Социального Фонда России по Псковской области. Для этого:
В личном кабинете есть возможность заказать справку сразу по всем территориальным отделениям СФР.
В течение дня справка будет сформирована и появится в личном кабинете. Ее можно будет скачать и предъявить по месту требования.
«Обращаем ваше внимание, что данный документ подписывается электронной подписью. Отметим, заказать электронную справку в личном кабинете гражданина можно с помощью специалистов фонда в любом офисе клиентской службы на территории региона», - прокомментировали в социальном фонде.