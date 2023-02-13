Общество

Эксперты рассказали о последствиях низкокалорийной диеты

Ученые уверены, что низкокалорийная диета продлевает жизнь. Заявление основано на многолетнем исследовании с участием добровольцев. Специалисты разделили их на две группы, одна из которых питалась как обычно, а другая перешла на низкокалорийную диету, сократив потребление на 25%.

Все испытуемые прошли перед экспериментом исследование биомаркеров в ДНК, а также состояние здоровья. В последующем исследования продолжались, пока не были получены последние результаты по завершении эксперимента.

В результате выяснилось, что скорость старения у людей, потребяющих меньше калорий, замедлилась на 2-3%, что в целом говорит о снижении риска смертности на 10-15%. К такому выводу пришли ученые из Колумбийского университета, пишет RuNews24.

Теперь ученые хотят выяснить, отразится ли полученное замедление старения на продолжительности жизни испытуемых.