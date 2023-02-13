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Чем чревато выдергивание волос из ноздрей, рассказал отоларинголог

Депиляция носовых пазух может привести к негативным последствиям. Более того, по словам врача-отоларинголога Владимира Зайцева, это может стать причиной смертельно опасного заболевания.

Так, удаление волос из носа может вызвать воспаление волосяной луковицы, которое приведет к нагноению и переходу инфекции в мозг, сообщает RuNews24.

«Может возникнуть синус тромбоз, это состояние крайне тяжелое. Лечится, как правило, в реанимации с большим количеством антибиотиков», - рассказал эксперт.

При этом болезнь развивается стремительно, а человек, как правило, не придает симптомам значение. В результате в 50% случаев тромбоз синуса приводит к смерти больного, пишет News.ru.