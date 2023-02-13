Общество

В Псковской области собирают гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения сирийцев

Жители Псковской области во всех муниципалитетах откликнулись на призыв оказать помощь сирийцам, пострадавшим в результате разрушительного землетрясения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Люди несут в пункты сбора гуманитарной помощи лекарства, одежду, продукты, воду. Волонтеры центра сортируют вещи и готовят к отправке пострадавшим.

Для оказания помощи жителям Сирии сейчас актуальны постельные принадлежности, зимняя одежда и обувь, гигиенические наборы, детские и взрослые подгузники, одноразовые пеленки, продукты и детское питание. Особенно востребованы медикаменты, в том числе, хирургические нитки различных размеров, перевязочные материалы, стерильные хирургические перчатки и прочее, сообщила руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачёва.

Продукты и вещи можно принести в Пскове по адресу: улица Конная, 2, Ресурсный центр добровольчества. Пункты сбора гуманитарной помощи открыты по всей области.

Землетрясение в Сирии произошло 6 февраля. В результате многократно повторяющихся подземных толчков магнитудой более 7 баллов были разрушены дома и общественные здания сразу в нескольких провинциях. По некоторым данным, среди погибших числится 8,5 тыс. человек, еще десятки тысяч пострадали и лишились крова.