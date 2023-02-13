Общество

Псковским музейщикам рассказали, как противостоять мошенникам

В Псковском музее-заповеднике прошло совместное мероприятие с управлением МВД России по Псковской области, посвященное противодействию телефонному мошенничеству и мошенничеству в информационной сфере. Занятие провела следователь СУ МВД по Псковской области капитан юстиции Ксения Елгина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

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Она рассказала сотрудникам музея о том, какие схемы используют телефонные мошенники, их действиях и способах обмана граждан. Были рассмотрены примеры финансового мошенничества, когда злоумышленники называются сотрудниками того или иного банка и предлагают произвести различные манипуляции с денежными средствами.

Отдельное внимание было уделено атакам на людей пожилого возраста, которым, как правило, звонят на стационарные телефоны и под видом помощи пострадавшему родственнику вымогают крупные суммы денег. В конце встречи Ксения Елгина провела для слушателей инструктаж по тому, как можно обезопаситься от нападок мошенников и рассказала, как вести себя, чтобы не стать жертвой обмана.