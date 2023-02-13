Общество

100-летие российской гражданской авиации отметили в Пскове

Торжественное мероприятие по случаю 100-летия российской гражданской авиации прошло в Пскове 13 февраля. Оно объединило специалистов региона, которые тесно связаны с этой отраслью, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и правительства региона всех присутствующих с праздником поздравила вице-губернатор Нинель Салагаева. Она подчеркнула, что благодаря воздушному сообщению развивается экономика и социальная сфера страны, укрепляются межрегиональные и международные связи.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Слова благодарности Нинель Салагаева адресовала руководству и сотрудникам международного аэропорта «Княгиня Ольга» — тем, кто беззаветно предан своему делу, и выбрал такую ответственную профессию.

«За последние несколько лет проведена большая работа по восстановлению полноценного функционирования аэропорта. Заметно вырос пассажиропоток, расширилась география полетов. На новый уровень вышло обслуживание пассажиров, обеспечение их безопасности», — подчеркнула вице-губернатор.

Нинель Салагаева поблагодарила всех причастных за проделанную работу и пожелала преумножать заложенные традиции, продолжать расширять географию перевозок.

Также вице-губернатор вручила коллективу международного аэропорта «Княгиня Ольга» в лице генерального директора Артема Тарасова почетную грамоту губернатора Псковской области «За достигнутые высокие результаты в развитии аэропорта, динамичное увеличение авиаперевозок, за многолетнее сотрудничество и в связи с празднованием 100-летия гражданской авиации России».

С приветствием к участникам церемонии обратился генеральный директор авиакомпании «Азимут» Павел Екжанов. Юбилейную дату он назвал знаменательным событием.

«В этой сфере работают настоящие профессионалы. Горжусь, что связал жизнь с этой профессией, думаю, что каждый из вас также к ней относится. Работая в авиакомпании, с глубоким уважением отношусь к труду профессионалов, которые работают в аэропорту, в самолетах. Честь и хвала за этот тяжелый труд», — отметил гендиректор «Азимута».

Павел Екжанов также поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова и правительство области за плодотворное сотрудничество — в Москву авиакомпания делает 10 рейсов в неделю, совершаются рейсы в Сочи, Минеральные Воды, Калининград.

«Все это для жителей Псковской области, граждан страны, чтобы связать регионы, дать возможность путешествовать быстро и с комфортом», — отметил спикер.

В завершение мероприятия врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов вручил почетные грамоты и благодарности исполнительного органа специалистам псковского аэропорта и территориального филиала «Госкорпорации по ОрВД».