Общество

Британская кошка не прошла границу в Псковской области из-за отсутствия отметки в паспорте

На российско-эстонской границе в Псковской области закончилось путешествие британской кошки по кличке Молли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: архив ПЛН

Государственный инспектор Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в МАПП «Шумилкино» при проведении ветеринарного контроля выявил нарушение ветеринарных требований при ввозе британской короткошерстной кошки из Республики Молдова в Санкт-Петербург, которая перевозилась в автотранспортном средстве.

В ходе документарного контроля установили отсутствие в ветеринарном паспорте домашнего питомца отметки компетентного органа о проведении клинического осмотра в течение 14 дней перед отправкой.

Ввоз животного на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлен акт о возврате «живого» груза. Кошку вернули на сопредельную территорию.

Россельхознадзор разработал онлайн-сервис «Перевозка собак и кошек», с помощью которого становится возможным заранее получить информацию о необходимых животному прививках и обработках, а также о ветеринарных сопроводительных документах, которые нужно оформить владельцу домашнего питомца.