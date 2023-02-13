Общество

Более 40% россиян находят свою любовь в кругу общих друзей

Местом, где лучше всего искать вторую половинку, россияне чаще всего называют круг общих друзей (43%). Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

«Взгляды россиян относительно мест поиска второй половинки устойчивы во времени. Несмотря на разнообразие социальных сетей и специализированных сайтов, на протяжении всего периода замеров приоритет сохраняется за традиционными форматами знакомств офлайн. Местом, где лучше всего искать вторую половинку, россияне чаще всего называют круг общих друзей», – отметили аналитики.

Работа и учеба — второй по популярности ответ, искать любовь там предлагает каждый третий (31%); в 2013 году — каждый второй (49%). Клубы по интересам/секции/курсы назвали 22%, за 10 лет этот ответ стал звучать на 7 процентных пунктов чаще (2013 г. — 15%). Это может объясняться растущим трендом на саморазвитие и осознанием важности наличия общих интересов у партнеров.

Замыкают пятерку лучших мест для знакомств улица (17%) и интернет (16%). Отношение к интернет-знакомствам не изменилось даже в пандемийный 2020 год (12%), однако похоже, что пришедший с пандемией удаленный режим работы, учебы и дружеских контактов (а может быть, и жизни в целом) все же снизил эффективность мест, все еще считающихся естественными для нахождения пары.

Каждый восьмой опрошенный допускает возможность встречи с потенциальным партнером на концерте / в театре (12%), в спортклубах — каждый десятый (10%). По 8% назвали библиотеку, бары / дискотеки / рестораны.

Женщины чаще мужчин придерживаются мнения, что знакомиться лучше в кругу общих друзей (47% vs. 39% мужчин) и в клубах по интересам (26% vs. 17% мужчин). Уличные знакомства, напротив, больше приветствуют мужчины (21% против 13% женщин).

Доля влюбленных россиян остается стабильно высокой: как и в прошлом году, сегодня это прекрасное чувство испытывают более половины сограждан (60%, 2022 году — 57%). Заявили об обратном 37%.