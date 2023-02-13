Свыше 30 классов закрыты в Псковской области из-за болезни детей

Эпидситуацию, обеспечение людей льготными лекарствами и реализацию профильного нацпроекта обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с председателем комитета по здравоохранению региона Мариной Гаращенко. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.
Фото: Михаил Ведерников / Telegram
На приобретение льготных лекарств в регионе выделили 940 млн рублей, что на 14,3 млн больше прошлого года. Комитет ведёт планомерную работу в этом направлении: за год количество отсроченных льготных рецептов уменьшилось вдвое, отметил глава региона.
В этом году продолжится модернизация первичного звена здравоохранения. Так, запланирован капремонт 16 объектов, приобретение 40 автомобилей, закупка более 4 тысяч единиц медицинского оборудования.