Общество

Свыше 30 классов закрыты в Псковской области из-за болезни детей

Эпидситуацию, обеспечение людей льготными лекарствами и реализацию профильного нацпроекта обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с председателем комитета по здравоохранению региона Мариной Гаращенко. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Ситуация с ковидом штатная, хотя на прошлой неделе отмечен рост заболеваемости на 36% (до 202 новых случаев). Держим на контроле, дополнительных мер не требуется. Распространение гриппа и ОРВИ, наоборот, снижается. Но среди детей до 14 лет сохраняется высокий уровень заболеваемости, поэтому в регионе закрыто 33 класса и 2 группы в детских садах», - написал Михаил Ведерников.

На приобретение льготных лекарств в регионе выделили 940 млн рублей, что на 14,3 млн больше прошлого года. Комитет ведёт планомерную работу в этом направлении: за год количество отсроченных льготных рецептов уменьшилось вдвое, отметил глава региона.

В этом году продолжится модернизация первичного звена здравоохранения. Так, запланирован капремонт 16 объектов, приобретение 40 автомобилей, закупка более 4 тысяч единиц медицинского оборудования.