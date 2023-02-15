Общество

Почти 150 тысяч жителей Псковской области получили льготы по имущественным налогам в 2022 году

Льготы по имущественным налогам были предоставлены более 141 тысяче налогоплательщиков в Псковской области на общую сумму 106 миллионов рублей в 2022 году. Из них только 4 тысячи самостоятельно заявили налоговые льготы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Остальным гражданам налоговые льготы были предоставлены автоматически, по сведениям, имеющимся в налоговых органах. Самой многочисленной категорией льготников являются пенсионеры и предпенсионеры. Таких оказалось более 111 тысяч.

Беззаявительный порядок предоставления льгот по имущественным налогам физических лиц в настоящее время установлен для большинства льготных категорий граждан. В отношении их налоговый орган применяет льготы автоматически на основании сведений, централизовано полученных от ПФР, Росреестра и региональных органов соцзащиты.

К таким категориям граждан относятся:

пенсионеры, а также лица, достигшие возраста 55 и 60 лет (предпенсионеры);

инвалиды I и II группы, дети - инвалиды;

лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;

владельцы хозпостроек площадью не более 50 кв. м.;

ветераны боевых действий.

Остальным гражданам, у которых право на налоговую льготу по имущественным налогам возникло в 2022 году впервые, целесообразно обратиться в налоговый орган с заявлением по соответствующей форме не позднее 1 апреля 2023 года. Удобнее всего направить вышеуказанную информацию с помощью Личного кабинета налогоплательщика, либо воспользовавшись услугами почтовой связи или МФЦ.

С полным перечнем льгот, действующих за налоговый период 2022 года в конкретном муниципальном образовании Псковской области, можно ознакомиться в электронном сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России.