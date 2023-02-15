Почти 150 тысяч жителей Псковской области получили льготы по имущественным налогам в 2022 году

Льготы по имущественным налогам были предоставлены более 141 тысяче налогоплательщиков в Псковской области на общую сумму 106 миллионов рублей в 2022 году. Из них только 4 тысячи самостоятельно заявили налоговые льготы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.
Остальным гражданам налоговые льготы были предоставлены автоматически, по сведениям, имеющимся в налоговых органах. Самой многочисленной категорией льготников являются пенсионеры и предпенсионеры. Таких оказалось более 111 тысяч.
Беззаявительный порядок предоставления льгот по имущественным налогам физических лиц в настоящее время установлен для большинства льготных категорий граждан. В отношении их налоговый орган применяет льготы автоматически на основании сведений, централизовано полученных от ПФР, Росреестра и региональных органов соцзащиты.
К таким категориям граждан относятся:
С полным перечнем льгот, действующих за налоговый период 2022 года в конкретном муниципальном образовании Псковской области, можно ознакомиться в электронном сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России.