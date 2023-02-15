Общество

Приказ о дисциплинарном взыскании псковского медика признали незаконным

Медицинский работник с помощью профсоюзов отстоял свои права в суде. Приказ о дисциплинарном взыскании признали незаконным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

15 февраля Псковский городской суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению медицинского работника, к которому работодатель применил дисциплинарное взыскание в виде выговора, с которым он был не согласен. Медработник обратился за оказанием правовой помощи по подготовке искового заявления в суд о признании приказа о применении дисциплинарного взыскания незаконным, подлежащим отмене, взыскании компенсации морального вреда и о представлении его интересов в суде.

В ходе судебных заседаний сторона истца представила доказательства того, что дисциплинарное взыскание к члену профсоюза было применено необоснованно, ввиду того, что со стороны работника не было допущено дисциплинарного проступка – неисполнения или ненадлежащего исполнения по его вине возложенных на него должностных обязанностей.

По итогам рассмотрения искового заявления, представленных сторонами доказательств, анализа пояснений самого работника, присутствовавшего в судебном заседании, суд вынес решение об удовлетворении исковых требований. Приказ о применении дисциплинарного взыскания был признан незаконным, подлежащим отмене. Также в пользу работника была присуждена компенсация морального вреда.