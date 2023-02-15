Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
Для здоровья трудящихся
рекорд «Европы Плюс»
Господин Рейтингомер
Политические итоги-2022
возможности для рекламы
за присоединение Псковского района
Оазис здоровья под Псковом
борьба с энергопотерями
100 псковских миллионеров
в Кремль платно
показания электросчетчиков
 
 
 
ещё Общество 15.02.2023 11:280 Губернатор подписал постановления об организации и проведении эвакуации в Псковской области 15.02.2023 13:590 «Кинопоиск» с 28 февраля ограничит доступ к более 200 фильмам 15.02.2023 13:360 В Минздраве заявили о достаточном количестве аналогов «Виагры» в России 15.02.2023 13:270 «Беседка»: Александр Коновалов о восстановлении боевой техники времен ВОВ. ВИДЕО 15.02.2023 13:140 ВОЗ приостановила расследование происхождения коронавируса 15.02.2023 13:000 Российские издатели планируют выпускать пересказы западных книг
 
 
 
Самое популярное 15.02.2023 11:280 Губернатор подписал постановления об организации и проведении эвакуации в Псковской области 08.02.2023 16:003 Еда для богатых 10.02.2023 21:270 Сержант из Псковской области погиб в ходе СВО 10.02.2023 07:500 Мощный циклон ударит по Северо-Западу России 13.02.2023 17:3512 Реплика Константина Калиниченко: Прощай, «Евро-Керамика»?
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Маскировочные сети и подушки для бойцов учились делать волонтеры в Пскове

15.02.2023 12:54|Псков

Маскировочные сети и подушки для бойцов учились делать волонтеры в Пскове. Обучение мастерству плетения сетей провела Татьяна Фирсанова, председатель общественной организации «Альт». Она показала нехитрые манипуляции с кусочками ткани, объяснила технологию плетения. У активисток «Женского движения Единой России» быстро стало получаться выполнять эти несложные действия, в результате которых получаются маскировочные сети. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Напомним, ранее ткань для изготовления маскировочных сетей передал руководитель общественной приемной Юрий Сорокин после обращения к нему активистов общественной организации «Альт».

Кроме того, партийные волонтеры помогли в изготовлении подушек для бойцов (наполняли и зашивали). Многие участники проекта принесли пустые банки для изготовления впоследствии блиндажных свечей.

Галина Никитина, активистка «Женского движения Единой России», отметила, что с первых дней проведения специальной военной операции жители Псковской области прониклись обстоятельствами, в которых оказалась Россия, и от чистого сердца захотели помочь нашим бойцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: «Мы даже не давали нигде клич, но в общественную приемную партии стали приходить люди. Кто-то принесет два коробка спичек, кто-то принесет иконку с письмом. И у каждого в глазах вопрос: "Чем я могу помочь?" – рассказала Галина Никитина. – Мы не могли остаться равнодушными. Руководитель региональной общественной приемной "Единой России" Юрий Сорокин выделил ткани для того, чтобы плести маскировочные сети. Желающих помочь их сплести оказалось огромное количество».

Софья Радион, активистка «Женского движения «Единой России» и «Молодой гвардии»: «Меня пригласили помочь в изготовлении сетей и наполнении подушек для солдат, я откликнулась и сразу же пришла помочь, потому что это очень интересно и очень важно».

Ученицы Псковского педагогического комплекса (ППК) Виктория Есемкова и Арина Ильина тоже пришли в общественную организацию «Альт», чтобы принять участие в акции: «Сейчас мы помогаем нашим защитникам. Важно помогать, потому что народ и страна держаться на том, что они должны помогать друг другу в трудные времена и это нужно не только на словах показывать, но и на деле. Наши солдаты должны понимать, что они не одни, и вся страна с ними!» – рассказали школьницы. Они вместе с директором ППК Любовью Николаевой привезли для отправки бойцам большое количество еды, одежды, открыток, писем.

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Отмечаете ли вы День святого Валентина?
В опросе приняло участие 168 человек
15.02.2023, 14:270 Романтический маршрут разработали сотрудники Псковского музея-заповедника 15.02.2023, 14:170 ВОЗ опровергла сообщения о приостановке исследований происхождения коронавируса 15.02.2023, 14:072 Игорь Сопов: Выборы губернатора должны проходить в течение трех дней 15.02.2023, 13:590 «Кинопоиск» с 28 февраля ограничит доступ к более 200 фильмам
15.02.2023, 13:540 Мужчина скончался на автобусной остановке в Пскове 15.02.2023, 13:501 Интерактив: Историю под снос 15.02.2023, 13:360 В Минздраве заявили о достаточном количестве аналогов «Виагры» в России 15.02.2023, 13:270 «Беседка»: Александр Коновалов о восстановлении боевой техники времен ВОВ. ВИДЕО
15.02.2023, 13:140 ВОЗ приостановила расследование происхождения коронавируса 15.02.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Игорем Соповым 15.02.2023, 13:000 Российские издатели планируют выпускать пересказы западных книг 15.02.2023, 12:581 Труп убитой собаки в Пскове эксгумировали и направили в клинику для экспертизы
15.02.2023, 12:540 Маскировочные сети и подушки для бойцов учились делать волонтеры в Пскове 15.02.2023, 12:490 Память погибших в Афганистане воинов почтили псковичи на траурном митинге 15.02.2023, 12:460 Куда следует обращаться при обнаружении боевой техники времен ВОВ, рассказал Александр Коновалов 15.02.2023, 12:370 Пергой пчелиной предлагают псковичи заменить «Виагру»
15.02.2023, 12:270 «Принесла под окна утку и закопала в клумбу»: жители Опочки обсуждают в Сети похождение лисы 15.02.2023, 12:220 Приказ о дисциплинарном взыскании псковского медика признали незаконным 15.02.2023, 12:120 Александр Борисов поздравил псковичей с Днем воинов-интернационалистов 15.02.2023, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о восстановлении боевой техники времен ВОВ
15.02.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 15 февраля 15.02.2023, 11:480 «Экопром» просит владельцев собак не отпускать их на самовыгул 15.02.2023, 11:440 Емкости складов и сооружений для хранения зерна увеличили в Псковской области 15.02.2023, 11:380 Февральские чтения памяти Семена Гейченко открылись в «Михайловском»
15.02.2023, 11:280 Губернатор подписал постановления об организации и проведении эвакуации в Псковской области 15.02.2023, 11:200 Почти 150 тысяч жителей Псковской области получили льготы по имущественным налогам в 2022 году 15.02.2023, 11:110 Осколочную гранату времен Великой Отечественной войны нашли в новосокольническом лесу 15.02.2023, 11:090 Состояние фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось
15.02.2023, 11:030 «Собственной персоной»: Игорь Сопов о подготовке к выборам-2023 и перспективах ДЭГ 15.02.2023, 11:020 Сбитую машиной сову спасают в «Псковском ковчеге». ВИДЕО 15.02.2023, 10:560 Движение автомобилей ограничили на улице Советской Армии в Пскове 15.02.2023, 10:500 Монета застряла в дыхательных путях полуторагодовалого великолучанина
15.02.2023, 10:420 Выдра полакомилась уловом рыбаков на Чудском озере. ВИДЕО 15.02.2023, 10:390 Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на Камчатке — МЧС 15.02.2023, 10:290 Почти 100 нарушений в сфере госзакупок выявила прокуратура Великих Лук в 2022 году 15.02.2023, 10:180 «Беседка»: Александр Коновалов о восстановлении боевой техники времен ВОВ
15.02.2023, 10:151 Самый популярный подарок на 14 февраля назвали специалисты МегаФона 15.02.2023, 10:100 Запустить руку в государственный карман: как налоговые вычеты помогут псковичам вернуть 390 тысяч 15.02.2023, 10:050 Не состоялись торги на устройство тротуаров в деревне Ершово 15.02.2023, 09:582 Экс-директора «Псковавиа» приговорили к штрафу за присвоение денег
15.02.2023, 09:530 Зарплатные запросы жителей Псковской области за год выросли более чем на 2 тысячи 15.02.2023, 09:460 Опубликованы фотографии с места наезда на пешехода в Пскове 15.02.2023, 09:411 В Палкино снесут два аварийных дома 15.02.2023, 09:300 День открытых дверей пройдет в псковском колледже искусств 18 февраля
15.02.2023, 09:250 Мужчина погиб при пожаре в Стругах Красных 15.02.2023, 09:150 Предприимчивый великолучанин представился настоящим хозяином дома и совершил кражу 15.02.2023, 09:000 «Европа Плюс» 15 лет подряд — радио №1 в России 15.02.2023, 08:550 В Совфеде предложили увеличить производство отечественных томографов
15.02.2023, 08:430 Большинство россиян приносят на работу еду из дома - исследование 15.02.2023, 08:250 Сретение Господне отмечают 15 февраля 15.02.2023, 08:081 Пандусы появятся у входов в церкви Псково-Печерского монастыря 15.02.2023, 08:040 Жесткое падение: что делать псковичам, которых уложил на тротуар лёд
15.02.2023, 07:530 Великолучанин запустил руку в бюстгальтер собутыльницы и попал под уголовное преследование 15.02.2023, 07:340 Смотровая площадка, арт-объекты и стационарные бинокли появятся в живописных местах Пскова 15.02.2023, 07:210 Великолукская компания занижала зарплаты сотрудникам, в дело вмешалась прокуратура 15.02.2023, 07:011 В России предложили запустить ипотеку под 5%
14.02.2023, 22:000 Несовершеннолетние осужденные познакомились с творчеством великолукского художника 14.02.2023, 21:401 Более 40% россиян находят свою любовь в кругу общих друзей 14.02.2023, 21:300 Установку уличных фонарей начали в деревнях Пушкиногорского района 14.02.2023, 21:200 Об опасности компотов предупредила диетолог
14.02.2023, 21:100 Свыше 30 классов закрыты в Псковской области из-за болезни детей 14.02.2023, 21:003 Только 14% служебных романов в России заканчиваются свадьбой – аналитики 14.02.2023, 20:490 В строящуюся часовню в Пушкиногорском районе передали икону святого Тимофея 14.02.2023, 20:400 Горячую линию организуют судебные приставы в Псковской области 15 февраля
14.02.2023, 20:231 Президент Турции назвал случившиеся землетрясения самой разрушительной природной катастрофой 14.02.2023, 20:200 Основной симптом варикоза назвал эксперт 14.02.2023, 20:140 Пожилую женщину разыскивают в Пскове 14.02.2023, 20:000 Псковские росгвардейцы поздравили ветеранов с 53-й годовщиной образования службы
14.02.2023, 19:401 Как тату и пирсинг влияют на трудоустройство, рассказали эксперты 14.02.2023, 19:200 Рентабельность российских ломбардов превысила 10% в 2022 году 14.02.2023, 19:002 Более 1600 пенсий по инвалидности беззаявительно назначили псковичам в 2022 году 14.02.2023, 18:560 Можно ли купить лекарства в ФАПе дновской глубинки, проверил Александр Котов
14.02.2023, 18:511 Житель Порхова до смерти избил знакомого табуретом и ногами 14.02.2023, 18:450 Путин призвал судей быть готовыми к цифровизации 14.02.2023, 18:300 «Гонки по вертикали»: подготовка к выборам, политики в нейросетях и 30 лет КПРФ. ВИДЕО 14.02.2023, 18:270 Первенство города по самбо состоялось в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru