Общество

Маскировочные сети и подушки для бойцов учились делать волонтеры в Пскове

Маскировочные сети и подушки для бойцов учились делать волонтеры в Пскове. Обучение мастерству плетения сетей провела Татьяна Фирсанова, председатель общественной организации «Альт». Она показала нехитрые манипуляции с кусочками ткани, объяснила технологию плетения. У активисток «Женского движения Единой России» быстро стало получаться выполнять эти несложные действия, в результате которых получаются маскировочные сети. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Напомним, ранее ткань для изготовления маскировочных сетей передал руководитель общественной приемной Юрий Сорокин после обращения к нему активистов общественной организации «Альт».

Кроме того, партийные волонтеры помогли в изготовлении подушек для бойцов (наполняли и зашивали). Многие участники проекта принесли пустые банки для изготовления впоследствии блиндажных свечей.

Галина Никитина, активистка «Женского движения Единой России», отметила, что с первых дней проведения специальной военной операции жители Псковской области прониклись обстоятельствами, в которых оказалась Россия, и от чистого сердца захотели помочь нашим бойцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: «Мы даже не давали нигде клич, но в общественную приемную партии стали приходить люди. Кто-то принесет два коробка спичек, кто-то принесет иконку с письмом. И у каждого в глазах вопрос: "Чем я могу помочь?" – рассказала Галина Никитина. – Мы не могли остаться равнодушными. Руководитель региональной общественной приемной "Единой России" Юрий Сорокин выделил ткани для того, чтобы плести маскировочные сети. Желающих помочь их сплести оказалось огромное количество».

Софья Радион, активистка «Женского движения «Единой России» и «Молодой гвардии»: «Меня пригласили помочь в изготовлении сетей и наполнении подушек для солдат, я откликнулась и сразу же пришла помочь, потому что это очень интересно и очень важно».

Ученицы Псковского педагогического комплекса (ППК) Виктория Есемкова и Арина Ильина тоже пришли в общественную организацию «Альт», чтобы принять участие в акции: «Сейчас мы помогаем нашим защитникам. Важно помогать, потому что народ и страна держаться на том, что они должны помогать друг другу в трудные времена и это нужно не только на словах показывать, но и на деле. Наши солдаты должны понимать, что они не одни, и вся страна с ними!» – рассказали школьницы. Они вместе с директором ППК Любовью Николаевой привезли для отправки бойцам большое количество еды, одежды, открыток, писем.