Общество

Около 130 мероприятий пройдет в Псковской области в память о подвигах бойцов 6-й роты и псковского спецназа

В Псковской области пройдет около 130 памятных мероприятий, приуроченных к годовщине подвигов десантников 6-й роты 104-го полка 76-й дивизии ВДВ и разведчиков бригады специального назначения. Это различные концертные программы, региональные юношеские военно-патриотические чтения, классные часы, уроки мужества, тематические встречи, вечера памяти, выставки, кинолектории и спортивные товарищеские матчи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Первые мероприятия состоятся уже на этой неделе. Так, 16 февраля в Гдовской центральной районной библиотеке имени Л. И. Малякова пройдет встреча с Владимиром Воробьевым — отцом погибшего десантника 6-й роты, Героя России Алексея Воробьева. На следующий день, 17 февраля, в Залесской модельной библиотеке Печорского района будет организован час памяти «Рота, шагнувшая в бессмертие». В этот же день в Новоржевском районном Доме культуры запланирован показ фильма «Судьба специального назначения», а в Платишинском сельском клубе Красногодского района — тематическое мероприятие в память о воинах — разведчиках, погибших в Чеченской республике при выполнении воинского долга.

Ключевые и наиболее торжественные мероприятия пройдут в Дни памяти — 21 февраля и 1 марта. Жители Псковской области почтят память погибших воинов на воинских захоронениях, у городских мемориалов, установленных в регионе бюстов и памятных досок.

Напомним, 6-я рота под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции, сдерживая натиски двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шести. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно.

Наиболее трагическая страница истории псковского спецназа — битва при Харсеное. 21 февраля 2000 года бригада специального назначения вступила в бой с крупным отрядом боевиков в районе поселка Харсеной в Чечне. Несмотря на значительное численное превосходство противника, группа приняла бой и продержалась до подхода подкрепления. В этот день в бою погибли 33 человека, 25 из них — разведчики Псковской бригады спецназа ГРУ.

Имена псковских героев увековечены в мемориалах, книгах, фильмах и названиях улиц городов по всей России.