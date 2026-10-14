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HR-хакатон и слет выпускников: как «День профразвития» поможет Псковской области удержать молодых специалистов

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Как пройдет масштабный «День профразвития» для удержания молодежи в Псковской области рассказала руководитель направления профессионального развития платформы «Россия — страна возможностей» Кристина Зорина в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Как отметила гостья студии, президентская платформа «Россия — страна возможностей» проводит в Псковской области масштабный «День профразвития», чтобы помочь региону выстроить привлекательный HR-бренд и удержать молодых специалистов.

По словам Кристины Зориной, опросы показывают, что каждый третий житель России связывает самореализацию именно с профессиональным самоопределением. «Самая главная задача и страны, и в целом, чтобы молодые специалисты оставались в своем родном регионе, возвращались, если они уезжали, например, на обучение, и помогали развивать экономику там, где они родились», — подчеркнула руководитель направления профразвития платформы «Россия — страна возможностей».

Формат события в Псковской области вырос до полноценного двухдневного марафона, объединяющего четыре ключевых элемента. Одним из них стало масштабное исследование, проведенное платформой по запросу Минтруда и министерства молодежной политики. Эксперты опросили более 1700 студентов и 110 местных компаний, чтобы понять, что важно для молодежи при построении карьеры.

Как отметила Кристина Зорина, результаты этого исследования станут основой для нового HR-хакатона, где студенты и работодатели вместе разработают прикладные решения для улучшения регионального HR-бренда.

Сама программа «Дня профразвития» включает в себя выставку работодателей, образовательные лекции и специальную атмосферную программу, которая должна мотивировать молодежь к участию.

Кроме того, в рамках мероприятия состоится слет выпускников президентской платформы, где участники обсудят, как применить свою энергию и опыт для решения актуальных задач Пскова и области.

«Отдельно хочется поблагодарить Псковскую область за такой теплый прием. Мы с командой счастливы быть сегодня в гостях и вместе делать такое большое событие», — заключила Кристина Зорина.

Напомним, Масштабное карьерное мероприятие «День Профразвития: найди себя в Псковской области» пройдет 15 и 16 октября в Пскове и Великих Луках. 

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