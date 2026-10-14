Чистота и безопасность: в ПОКБ прошло очередное обучение для медсестер

Безопасность пациентов начинается с мелочей, и одна из самых важных — это правильная дезинфекция. Именно данной теме посвятили плановое обучение среднего медицинского персонала Псковской областной клинической больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медучреждении

Фотографии: Псковская областная клиническая больница / «ВКонтакте»

Лекцию подготовила и провела главная медицинская сестра ПОКБ Юлия Тареева.

«Такие занятия проводятся в больнице регулярно. Это не просто формальность, а важный инструмент для поддержания высоких стандартов качества работы, обмена опытом и профессионального роста молодых специалистов», — отметили в больнице.

На занятии участники подробно разобрали ключевые аспекты санитарно-эпидемиологического режима, такие как современные методы дезинфекции, формы выпуска дезинфицирующих средств и правила приготовления рабочих растворов, строгие требования к хранению средств и уборочному инвентарю, а также важнейшие меры предосторожности для защиты здоровья самого медперсонала при работе с химией.

Чтобы материал усвоился лучше, лекция завершилась небольшим проверочным опросом и практической частью. Самые активные и «смелые» участники не только блестяще продемонстрировали свои знания, но и получили небольшие тематические подарки.