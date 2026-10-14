Центр технического творчества открылся в Великих Луках в обновленном пространстве

Открытие Центра технического творчества в новом пространстве состоялось в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образования города.

Фотографии: управление образования администрации города Великие Луки

Центр теперь располагается по адресу: улица Дьяконова 13а.

«Это не просто новое здание и современное оборудование, а настоящая точка притяжения для всех, кто любит изобретать, конструировать и искать ответы на непростые вопросы», - отметили в ведомстве.

На торжественной церемонии присутствовали депутат Законодательного собрания Псковской области Юлия Ярышкина, заместитель начальника управления образования Великих Лук Инна Репях и другие почетные гости.

Отмечается, что в центре ребят ждут занятия по различным направлениям: робототехника, моделирование, программирование, электроника.