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Центр технического творчества открылся в Великих Луках в обновленном пространстве

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Открытие Центра технического творчества в новом пространстве состоялось в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образования города.

Фотографии: управление образования администрации города Великие Луки

Центр теперь располагается по адресу: улица Дьяконова 13а.

«Это не просто новое здание и современное оборудование, а настоящая точка притяжения для всех, кто любит изобретать, конструировать и искать ответы на непростые вопросы», - отметили в ведомстве.

На торжественной церемонии присутствовали депутат Законодательного собрания Псковской области Юлия Ярышкина, заместитель начальника управления образования Великих Лук Инна Репях и другие почетные гости.

Отмечается, что в центре ребят ждут занятия по различным направлениям: робототехника, моделирование, программирование, электроника.

 
«Здесь каждый сможет найти дело по душе и раскрыть свой потенциал — ведь техническое творчество учит не только работать руками и головой, но и мыслить нестандартно, не бояться ошибок и превращать смелые идеи в реальные проекты. Пусть здесь всегда царит дух поиска, рождаются крутые проекты и зажигаются новые звёзды технического творчества!» - добавили в управлении образования.
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