Центр технического творчества открылся в Великих Луках в обновленном пространстве

Открытие Центра технического творчества в новом пространстве состоялось в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образования города.
Фотографии: управление образования администрации города Великие Луки
Центр теперь располагается по адресу: улица Дьяконова 13а.
На торжественной церемонии присутствовали депутат Законодательного собрания Псковской области Юлия Ярышкина, заместитель начальника управления образования Великих Лук Инна Репях и другие почетные гости.
Отмечается, что в центре ребят ждут занятия по различным направлениям: робототехника, моделирование, программирование, электроника.