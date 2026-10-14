Губернатор отметил наградами вклад сотрудников Псковского музея-заповедника в сохранение историко-культурного наследия региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил награды сотрудникам Псковского музея-заповедника за сохранение историко-культурного наследия региона. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, мероприятие прошло по случаю 150-летия со дня основания учреждения культуры.
Фотографии: правительство Псковской области
Михаил Ведерников поздравил коллектив с важной и значимой датой и поблагодарил всех, кто работает для сохранения и продвижения историко-культурного наследия региона.
За большой личный вклад в сохранение историко-культурного наследия Псковской области и плодотворную научно-просветительскую деятельность почетной грамотой губернатора награжден коллектив Псковского музея-заповедника.
В ответном слове генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова поблагодарила власти региона за взаимодействие и поддержку учреждения культуры.
За многолетний добросовестный труд, личный вклад в сохранение и развитие музейного дела глава региона вручил музейным специалистам почетные грамоты губернатора и Благодарственное письмо правительства региона.
Заместитель генерального директора по научной работе Эльвира Королева отметила, что просветительская миссия музея сегодня велика как никогда: «Мы понимаем, что музей — это не только место, где встречается прошлое и будущее, это место для диалога о самых важных проблемах современности».
Заведующая филиалом — музеем-усадьбой Модеста Мусоргского Лидия Николаева выразила благодарность за высокую оценку ее труда: «Я счастлива, что 45 лет работаю в музее Мусоргского, 25 лет — заведующей. Имя гениального композитора знает весь мир. К нам приезжают солисты Мариинского, Большого театров, проходят грандиозные мероприятия, от посетителей — только положительные отзывы. Меня это радует».
Напомним, ранее состоялось торжественное мероприятие по случаю 150-летия Псковского музея-заповедника, где собрались сотрудники учреждения, почетные гости, представители органов власти и коллеги из ведущих музеев России.
Псковский музей-заповедник ведет свою историю с 1872 года, когда при Псковском статистическом комитете по инициативе Ивана Василева была создана Археологическая комиссия для организации музея и начался сбор экспонатов. Губернатор Михаил Прутченко выделил две комнаты для экспозиции в Доме Дворянского собрания.
Для посетителей музей открыт в 1876 году. Это событие является датой основания музея. Сегодня музей-заповедник — это современное пространство, где древние стены соседствуют с интерактивными выставками, а научная работа продолжается параллельно с приемом тысяч туристов.
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