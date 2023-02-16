Общество

Председатель Совета Псковского облпотребсоюза принял участие в заседании Совета Федерации

Председатель Совета Псковского облпотребсоюза Николай Тесля принял участие в заседании рабочей группы по модернизации законодательства в области потребительской кооперации в Совете Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облпотребсоюзе.

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Заседание рабочей группы по модернизации законодательства в области потребительской кооперации состоялось в Совете Федерации под руководством председателя комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности, руководителя группы Вячеслава Тимченко.

В приветственном слове сенатор отметил, что заседание рабочей группы проходит в преддверии очередного, 152-го отчетно-выборного общего Собрания представителей потребительских обществ Российской Федерации.

Председатель Совета Центросоюза Дмитрий Зубов подчеркнул, что группа активно работает, рассмотрено уже более 50 инициатив по совершенствованию кооперативного законодательства. Он рассказал об основных направлениях деятельности, представил программу развития потребительской кооперации системы Центросоюза Российской Федерации на 2023-2027 годы.

«Центросоюз осуществляет деятельность в сельской местности, в 89 тысячах населенных пунктах. В 54 тысячах населенных пунктов проживает менее ста человек. Как правило, ни один коммерсант, бизнесмен не поедет туда продавать товары, что-то производить, потому что это просто невыгодно. Наши кооператоры добровольно вкладывают средства, чтобы поддержать жителей этих малонаселенных деревень», — отметил Дмитрий Львович.

Одной из ключевых составляющих частей Программы является региональная политика. Это и устойчивое функционирование, восстановление, развитие и поддержание кооперативных связей в регионах, возрождение потребительской кооперации на территории новых субъектов Российской Федерации и вопросы развития кадрового потенциала системы потребительской кооперации Центросоюза. Особое место в Программе занимают вопросы развития образовательной деятельности, профориентационной работы, совершенствованию молодежной политики в системе потребкооперации.

Отдельным направлением выделено создание системы оптовых продовольственных рынков. Центросоюз совместно с Минпромторгом России активно работает над этой темой. План мероприятий по реализации концепции развития оптовых продовольственных рынков в Российской Федерации утвержден до 2026 года и Центросоюз является соисполнителем по мероприятиям плана.

Министр торговли и услуг Республики Башкортостан — председатель Совета Башпотребсоюза Алексей Гусев рассказал, что Башкортостан стал регионом-пилотом по реализации проекта по созданию оптовых продовольственных рынков в субъектах Российской Федерации. В непосредственной близости к столице Башкирии определен участок для строительства ОПР площадью более 200 га. Общая площадь новых зданий составит около 670 тысяч квадратных метров. Найден инвестор, объем инвестиций в создание ОПР составит порядка 25 млрд. рублей

По итогам заседания рабочей группы будет подготовлено решение, нацеленное на дальнейшее развитие потребительской кооперации.

Псковский облпотребсоюз - социально-ориентированная организация, востребованная пайщиками и сельским населением во всех районах Псковской области. Основные отрасли – торговля, производство и заготовки. По розничному товарообороту Псковский облпотребсоюз занимает 5 место, а по производству хлебобулочных изделий 6 место в системе Центросоюза. Потребкооперация нацелена на обслуживание людей, проживающих преимущественно в сельской местности, в том числе, в отдаленных малонаселенных пунктах. Это один из крупнейших работодателей на территории региона. В системе сегодня работает более 3,3 тысячи человек.