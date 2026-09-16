Спорт будущего и новая кухня: чем охарактеризовался выезд в псковский округ №14

Развитие города Пскова никогда не стоит на месте. Сегодня депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов подтвердил это результатами работы на своем округе. Как развивается новый центр фиджитал-спорта, как решить инфраструктурные проблемы, которые тянутся с 1977 года, – в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Небольшая аналитика депутатских выездов показывает – погода таким мероприятиям явно благоволит. Так и сегодня делегация в составе главы города Пскова Бориса Елкина, депутатов Псковской городской Думы Дмитрия Барабанова и Евгения Васильева, а также заместителя начальника администрации города Пскова Алексея Саенко и начальника управления образования Максима Алганова осмотрела свершившиеся изменения на округе №14.

Фиджитал-центр

Начать было решено с нового центра фиджитал-спорта. Фиджитал-спорт представляет собой комбинированный вид спорта, в котором участники сначала выясняют, кто из них лучший, при помощи клавиатуры и мыши или же джойстика, например в Counter-Strike 2 или FIFA, а затем выходят на реальное футбольное поле и решают вопрос первенства очно, играя в футбол или баскетбол.

С недавних пор в Псковской области уже действует федерация фиджитал-спорта. Решение о создании аналогичной федерации в городе Пскове уже принято и проходит согласование в министерстве юстиции.

Отмечается, что уже сейчас дети могут посещать центр для занятий спортом.

«Подрастающее поколение сможет поиграть в компьютер, что они любят делать, и после этого проверить себя же на поле. Это, по крайней мере, позволит детей вытащить из компьютера хотя бы на какой-то период, из гаджетов, чтобы, как минимум, размяться. На самом деле, история очень интересная, даже в чем-то интереснее, чем обычный ФОКОТ. Здесь все-таки симбиоз, но при этом те, кто хочет просто поиграть, может просто поиграть», - сказал Борис Елкин.

Также в фиджитал-центре будут предусмотрены бесплатные занятия для детей. Они будут разбиваться на две смены.

Звездная, 14

Затем делегация переместилась на обновленную территорию между домами №№14 и 16 на улице Звездной. Здесь расположился отремонтированный ФОКОТ, а также детская и воркаут-площадки.

На обновленном пространстве находящийся неподалеку лицей №21 даже проводит занятия по физкультуре под открытым небом.

Раньше на этом месте был небольшой стадион, а теперь большое и многофункциональное пространство. Однако, как заметил Дмитрий Барабанов, беговая дорожка для желающих осталась. Она заасфальтирована, по ней можно продолжать бегать.

Лицей №21

После этого все перешли в сам Социально-экономический лицей №21 имени Сергея Самойлова. Директор лицея Виктория Быстрова пожаловалась на асфальтовое покрытие во внутреннем дворе учебного заведения, а также на устаревшее кухонное оборудование, которое не соответствует действующим с 2025 года стандартам.

«Мы, конечно, стараемся каждый год делать какой-то ремонт, чтобы по санитарным нормам все соответствовало, но нужно новое кухонное оборудование», - заметила Виктория Быстрова.

Глава города поинтересовался, сколько это примерно будет стоить, на что получил ответ – около 23 миллионов.

Сумма показалась главе города завышенной, ссылаясь на то, что в такую цену может уложиться небольшой капитальный ремонт. Поэтому он поручил перепроверить смету, а также порекомендовал директору лицея расставить приоритеты для учебного заведения – либо отремонтировать кухню, либо асфальтовое покрытие.

В свою очередь Максим Алганов сообщил, что по устному поручению губернатора Псковской области в 21-м лицее и школе №8 предложено создать дорожно-строительные классы, в которых дети со школьной скамьи будут погружаться в профессию.

«Борис Андреевич, есть пока еще устное поручение губернатора открыть в школах или в одной школе города профильный дорожно-строительный класс. Этот вопрос обсуждался буквально в пятницу с Игорем Шатурным (заместителем губернатора Псковской области – ред.). Министерство отрабатывает вопрос, и в принципе лицей №21 и школа №8 готовы открыть эти профильные классы с углубленным изучением физики, математики и информатики», - сказал Максим Алганов.

«То есть то, что раньше называлось математическим классом, будет называться дорожно-строительным?» - спросил Дмитрий Барабанов.

«У нас в лицее и так уже есть углубленное изучение математики в 10-11 классах. А раннее профилирование позволит нам набрать уже учеников с 8 класса», - отметила Виктория Быстрова.

Детский сад №42

Заключительной точкой стал детский сад №42. В дошкольном учебном учреждении планируется провести капитальный ремонт. Из федерального бюджета на эти цели выделено около 60 млн рублей, а из муниципального – 30. Таким образом, по словам главы города, планируется полностью обеспечить работы в детском саду.

«По опыту могу сказать, что большая часть федеральных денег уйдет на замену коммуникаций, поэтому сразу выделим в этом году в счет бюджета следующего года 30 млн рублей, чтобы потом "навести марафет"», - отметил Борис Елкин.

На данный момент семь групп уже распределили по другим детским садам. Распределить пока что остается четыре группы. Всего в садике обучаются 170 детей.

«Как настрой родителей в плане переезда?» - спросил Борис Елкин.

«Конечно, готовы. Они читали информацию и в средствах массовой информации, и я на собрании также все рассказывала», - ответила заведующая детским садом Татьяна Радченко.

«Также нужно посмотреть на состояние мебели. Потому что часто так бывает, что ремонт вроде сделали, все новое, а мебель остается, грубо говоря, с 80-х годов. Создается сразу ощущение, что не делали ничего, что ничего не поменялось», - добавил Дмитрий Барабанов.

Итог

Подводя итог выезду, Дмитрий Барабанов отметил, что в округе сохраняется ряд вопросов, которые необходимо решать. Он связывает это с контрастностью застройки района – одна часть была построена в 1977 году, а другая абсолютно современная.

«Болевые точки в округе существуют всегда. Это даже не болевые точки, это вопросы, которые требуют решения. В связи с тем, что округ строился с 1977 года, соответственно, социальные учреждения, которые находятся на территории округа, уже довольно давно эксплуатируются. Есть вопросы, которые необходимо решать с точки зрения сетей, асфальтового покрытия. Сегодня мы увидели, что идет очень активная ремонтная фаза садов, это 43-й садик, на этот год разыгран 42-й садик, тоже будут делать капремонт целого сада. На этот ремонт выделено суммарно около 100 млн рублей. Мы посмотрели 21-й лицей. Директор школы озвучила вопросы, связанные с пищеблоком, связанные с отоплением, с асфальтовым покрытием, которое тоже не менялось практически с 77-го года», - отметил Дмитрий Барабанов.

Что касается новых районов, депутат считает, что в них нужно создавать точки притяжения. Одной из таких точек он считает новый фиджитал-центр.

«Также мы посмотрели сегодня прекраснейший объект – фиджитал-центр, который совмещает в себе и цифровую индустрию, и занятие физические, когда ты можешь после занятий, игры на компьютере позаниматься живым спортом на спортплощадке. Часть округа – это новая застройка, в которой все в порядке, с точки зрения сетей, с точки зрения жилого сектора, но он требует, в то же самое время, создания там точек притяжения. В данном случае, это спортивные площадки, спортивные комплексы, как фиджитал-центр», - подчеркнул Дмитрий Барабанов.

Глава города Борис Елкин также поделился впечатлениями от выезда. Он считает, что имеющаяся проблематика в 14-м округе постепенно решается.

«Сегодня мы посетили 14-й округ. В основном это новые микрорайоны, но есть ряд районов, которые построены были давно. Есть проблемы. Мы посетители несколько образовательных учреждений. В 21-ом лицее требуют внимания и пищеблок, и территории вокруг школы. Мы планомерно ведем работу по модернизации наших образовательных учреждений, и, конечно же, не забудем и про эту школу. С директором договорились, что обозначим приоритеты, и будем в соответствии с этими приоритетами двигаться. Также посетили 42-й садик, который в следующем году у нас подпадает под капитальный ремонт. Звучит достаточно долгосрочно, но на самом деле в стадии заключения находится муниципальный контракт на выполнение работ. Около 60 миллионов предусмотрено из федеральных средств на строительно-монтажные работы, а мы понимаем из опыта, что этих средств не хватает, и уже в проект бюджета планируем включать еще дополнительно 30 миллионов муниципальных средств, чтобы сделать полноценный ремонт, чтобы детишки в следующем году пошли уже в полностью отремонтированный садик, и не требовалось дополнительных каких-то вложений в это здание», - пояснил глава города.

Также он выразил надежду на то, что создание городской федерации фиджитал-спорта поможет активнее развивать новый фиджитал-центр в микрорайоне.

«Также посетили фиджитал-центр, которые местные жители, жители микрорайона могут спокойно посещать по предварительной записи. Там есть и платные услуги, есть и бесплатные. Сейчас мы открываем городскую федерацию фиджитал-спорта, которая также будет курировать этот объект и заниматься его развитием», - заключил Борис Елкин.

Сегодняшний выезд показывает, что вопросы могут возникать не только там, где все уже объективно состарилось. Новые районы и постройки также требуют пристального внимания и развития. Фиджитал-центр прошел тяжелый путь до своего открытия, а XXI век диктует, что в том числе и за цифровым спортом стоит будущее. Отдельное пристальное внимание уделяется детским садам и школам. К сожалению, в округе их строили одновременно с остальными постройками, около 1977-го года. Но благодаря принятым решениям эти учебные заведения получат свою долю внимания и заиграют новыми красками для детишек.

Андрей Николаев