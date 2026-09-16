Единство народа является залогом победы и гарантом будущего страны. Такое мнение высказал председатель Правления движения «Отцы России» Андрей Коченов во время первой церемонии вручения медали общественного признания «Отец солдата» в Пскове 16 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

За три года работы Всероссийское общественное движение «Отцы России» вручило более шести тысяч медалей общественного признания «Отец солдата». Награда была учреждена движением 9 мая 2023 года. Она вручается отцам участников специальной военной операции, проявившим особое мужество, а также мужчинам, которые служат на передовой вместе со своими детьми.

«Есть такое слово — соборность. Сегодня соборность добывают наши воины. Соборность проявляется на передовой, когда они друг за друга порой отдают свои жизни. Сегодня соборность появляется среди нас. Соборность появляется в горе, когда нашему народу выпадает очередная доля защищать свою Родину, защищать свои семьи, защищать свои земли. А нам действительно есть что защищать. Россия — она не просто великая страна», - отметил Андрей Коченов.

Такая душевность может родиться только в России, продолжил председатель Правления движения «Отцы России».

«Я недавно стал участником большого крестного хода. Все вы его видели. Народу было очень много. Но самое главное - меня поразило не количество народа (было не меньше полумиллиона человек — это я вам точно говорю), а меня поразило единство народа. И вот этого единства нашего народа боятся наши враги, конечно. Но именно это единство гарантирует нам нашу победу», - подчеркнул он.

Председатель Правления движения добавил: «Мы, когда учреждали медаль "Отец солдата", конечно, прекрасно понимали, что за этой медалью, несмотря на то, что эта медаль вручается нашим отцам, стоят труды матерей и вообще порой всего рода. Поэтому эта медаль — семейная награда. Это медаль тех, кто родил, тех, кто воспитал, тех, кто помогал нашим героям. Нам говорили когда-то: "А почему вы не учреждаете медаль "Мать солдата"?". Ну потому что за медалью "Отец солдата" вся семья, как я сказал, и труд всей семьи. И отец стоит, и за отцом стоит вся семья. Низкий поклон вам, дорогие отцы, дорогие матери! Низкий поклон вашим героям, вашим сыновьям. Не только сыновьям, но и дочерям».

Андрей Коченов поблагодарил правительство Псковской области, фонд «Защитники Отечества» и руководителя движения «Отцы России» в Санкт-Петербурге Дмитрия Карбаинова.

«Он сам ведь у нас когда-то получил медаль "Отец солдата" и имеет орден Мужества. Вот так мы и становимся единой семьей. Спасибо вам всем огромное!» - заключил Андрей Коченов.

Мероприятие прошло при поддержке комиссии Генерального совета партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержке семьи, правительства Псковской области и филиала Государственного фонда «Защитники Отечества». Всего в этот день награды удостоились 32 псковских отца.